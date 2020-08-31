facebook_pixel
    31 августа 2020, 12:10

    Тихановская высказалась о резерве российских силовиков для Белоруссии

    Александра Ломейко

    Россия создала силовой резерв, который могут направить в Белоруссию в случае необходимости. Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция этим фактом крайне обеспокоена.
    Тихановская высказалась о резерве российских силовиков для Белоруссии

    Политик подчеркнула, что оппозиция требует от всех государств уважать белорусский суверенитет. Слова Тихановской привело РИА «Новости».

    «Мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Белоруссию», — сказала бывший кандидат в президенты.

    Подобный шаг, по мнению Тихановской, стал бы серьезным нарушением независимости страны. Кроме того, он чреват «тяжелыми последствиями», с которыми столкнутся взаимоотношения двух соседних государств, уверена экс-кандидат в президенты.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у российского лидера Владимира Путина сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, который могли бы отправить на помощь республике в случае необходимости. В Кремле полагают, что использовать военных не придется.

    Новости SMI.FM