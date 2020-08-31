Тихановская высказалась о резерве российских силовиков для Белоруссии

Россия создала силовой резерв, который могут направить в Белоруссию в случае необходимости. Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция этим фактом крайне обеспокоена.

Политик подчеркнула, что оппозиция требует от всех государств уважать белорусский суверенитет. Слова Тихановской привело РИА «Новости».

«Мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Белоруссию», — сказала бывший кандидат в президенты.

Подобный шаг, по мнению Тихановской, стал бы серьезным нарушением независимости страны. Кроме того, он чреват «тяжелыми последствиями», с которыми столкнутся взаимоотношения двух соседних государств, уверена экс-кандидат в президенты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у российского лидера Владимира Путина сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, который могли бы отправить на помощь республике в случае необходимости. В Кремле полагают, что использовать военных не придется.