Тихановская высказалась о резерве российских силовиков для Белоруссии
Политик подчеркнула, что оппозиция требует от всех государств уважать белорусский суверенитет. Слова Тихановской привело РИА «Новости».
«Мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Белоруссию», — сказала бывший кандидат в президенты.
Подобный шаг, по мнению Тихановской, стал бы серьезным нарушением независимости страны. Кроме того, он чреват «тяжелыми последствиями», с которыми столкнутся взаимоотношения двух соседних государств, уверена экс-кандидат в президенты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у российского лидера Владимира Путина сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, который могли бы отправить на помощь республике в случае необходимости. В Кремле полагают, что использовать военных не придется.