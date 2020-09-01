Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО

В ходе беседы бывший кандидат в президенты Белоруссии рассказала о ситуации, которая сложилась в ее стране и требованиях участников несанкционированных акций. В частности Тихановская отметила, что главными задачами является уход Лукашенко, освобождение политических заключенных и восстановление Конституции 1994 года. После этого в стране можно снова проводить президентские выборы.

Тихановская в очередной раз подчеркнула, что все акции протеста носят мирный характер, а выход из кризиса она видит только в переговорах. Она отметила, что граждане хотят сами выбрать своего лидера и имеют полное право сделать это сами.

От международного сообщества Тихановская просит выступить гарантами сохранения суверенитета Белоруссии и уважать волю народа.

Ранее стало известно, что Тихановская планирует выступить на заседании Совета Безопасности ООН и в Парламентской ассамблеи Совета Европы 4 и 8 сентября соответственно.

На выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заняла второе место, уступив действующему лидеру страны Александру Лукашенко. Сторонники оппозиционного кандидата не согласились с результатами голосования и вышли на улицы, где устроили массовые несанкционированные протесты.