Тихановская встретилась с представителем госдепа США

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с представителем госдепартамента США. Об этом сообщил замгоссекретаря Штатов Стивен Биган, пишет ТАСС.

В ходе встречи Тихановская заявила, что ситуация в Белоруссии может разрешиться после диалога о мирной передачи власти. Кроме того, бывший кандидат в президенты призвала страны уважать территориальную целостность и суверенитет Белоруссии.

Зашла речь и о якобы участии России в протестах в братской стране. Биган заявил, что США не видят никаких предпосылок к тому, чтобы Москва отправила в Белоруссию своих военных.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента. По официальному заявлению ЦИК, главой государства, набрав 80,1% голосов, стал Александр Лукашенко. Его главная противница, жена блогера Сергея Тихановского Светлана, набрала чуть больше 10% поддержки жителей государства. По мнению оппозиции, результаты выборов зеркально противоположные, и за Тихановскую отдали большее количество голосов. Недовольные результатами голосования белорусы вышли на улицы, чтобы выразить протест.