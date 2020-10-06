Тихановская встретилась с Меркель

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили напряженную ситуацию в Белоруссии касательно протестов.

Встреча Тихановской и Меркель продлилась всего 45 минут, но за это время они успели многое обсудить. Детали встречи появились в Telegram-канале лидера белорусской оппозиции.

«Светлана подчеркнула, что протесты в Белоруссии — это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас — новые выборы. <…> Белорусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям — для преодоления последствий кризиса», — говорится в сообщении.

Тихановская также рассказала, что в стране продолжают проходить мирные митинги. При этом количество политических заключенных только увеличивается, считает она. Также белорусский оппозиционер подчеркнула важность проведения новых выборов. По ее словам, народ устал 26 лет жить под давлением.

Ранее Светлана Тихановская призвала Евросоюз не поддерживать действующую власть Белоруссии, передает РИА ФАН.