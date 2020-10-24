Тихановская ушла на карантин из-за коронавируса

Накануне глава оппозиции Белоруссии встретилась с политиком, у которого вскоре выявили COVID-19. Узнав об этом, Тихановская решила оставаться дома до получения отрицательных тестов на коронавирус.

Для Тихановской это не первая подобная практика. Бывший кандидат в президенты Белоруссии уже сидела на двухнедельной самоизоляции после приезда в Литву в начале августа.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тоже ушел на карантин после контакта с коллегой из Словении.

До истечения срока ультиматума Тихановской остался один день — до 26 октября власти Белоруссии должны выполнить представленные требования. Глава оппозиции пригрозила национальной забастовкой в случае, если президент страны Александр Лукашенко не покинет свой пост и не освободит политических заключенных. С наступлением дедлайна ультиматума в республике обостряется внутриполитический кризис.

Тихановская предложила силовикам перейти на сторону белорусской оппозиции. Они должны принять решение до 25 октября.