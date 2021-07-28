Тихановская рассказала подробности встречи с Байденом

На встрече с президентом США Джо Байденом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала его помочь республике «перейти к демократии ненасильственными методами». Революция в Минске не связана с геополитикой и моральный долг США — поддержать ее.

Она сообщила в своем Telegram-канале, что как политик рада встрече с американским лидером.

«Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Белоруссия в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать ее успешным примером ненасильственного перехода к демократии», — написала Тихановская.

Она добавила, что в международную повестку ООН и ОБСЕ должен быть добавлен кризис в Белорусии. Виновные в нем — привлечены к ответственности. Тихановская уверена, что единственным выбором для республики станет проведение «новых свободных выборов» под международным контролем.

Оппозиционерка приехала в США две недели назад по приглашению Госдепа. До встречи с Байденом она успела переговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его помощниками Викторией Нуланд и Дереком Шолле.