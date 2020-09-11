Тихановская рассказала, когда вернется в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская готова вернуться в страну, когда будет уверена в собственной безопасности и в том, что ее детям ничто не угрожает.

Тихановская призналась в интервью польской газете Rzeczpospolita, что хочет домой и любит родину, но вынуждена находиться в чужом государстве.

«Я не чувствую себя в безопасности там, вы видите, что там происходит. <…> Как только решу, что я и мои дети будут в безопасности, вернусь в Белоруссию», — заявила бывший кандидат на пост главы республики. Представитель белорусской оппозиции напомнила, что в стране находятся ее близкие и муж.

Белоруссии, добавила она, рано выбирать между российским или европейским путями развития. Сначала государству нужно выйти из политического кризиса. Ему не стоит «держать исключительно России» и отворачиваться от Европы.

«Мы не станем ссориться ни с Россией, ни с Европой, США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения со всеми государствами», — сказала Тихановская, заметив, что белорусов долго пугали как самой Европой, так и Североатлантическим альянсом. В европейских странах царит демократия, а уровень жизни высок, и белорусы это видят.

«Мы тоже хотим так жить», — заключила представитель оппозиции. Россию она назвала дружественным государством, где живет дружественный народ.

После прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов по всей Белоруссии прокатились массовые протесты. Оппозиция не согласилась с результатами голосования, на котором действующий президент Александр Лукашенко победил с 80,1%.