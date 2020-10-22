Тихановская рассказала детям, что «папа в командировке»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказывает детям, что их отец находится в командировке. Старший сын догадывается, что это не так.

Муж Светланы, блогер Сергей Тихановский, собирался сам участвовать в президентских выборах 2020 года. Он проводил митинги под лозунгом «Стоп, таракан!», называя так действующего президента Александра Лукашенко. С конца мая 2020 года Тихановский находится под арестом. Его супруга стала кандидатом от объединенной оппозиции. После выборов была вынуждена уехать с детьми в Литву. В семье Тихановских растет сын десяти лет и пятилетняя дочь.

«Я говорю, что папа в командировке. Старший сын знает, я думаю, что знает. Моя сказка про командировку ему не катит», — заявила Тихановская в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Она добавила, что сын «знает, что происходит, и сам успокаивает и подбадривает сестру».

По ее словам, рассказывать дочке, что отец находится в тюрьме, не стоит, поскольку она не поймет в этом возрасте.

«Скоро у нее день рождения, папа „подарит“ подарок — куклу», — добавила лидер оппозиции.