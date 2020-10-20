Тихановская призвала силовиков перейти на сторону оппозиции

Светлана Тихановская предложила силовикам перейти на сторону белорусской оппозиции. Они должны принять решение до 25 октября.

«Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого», — обратилась Светлана Тихановская к силовикам в своем Telegram-канале.

Она добавила, что скоро они будут получать приказы уже от новой власти. По словам Тихановской, это «неизбежно».

Ранее Светлана Тихановская поставила ультиматум белорусским властям. Они должны выполнить три требования, иначе в стране начнутся забастовки, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах». В ультиматум входят: отставка Лукашенко, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политических заключенных.

Протесты в Белоруссии начались в начале августа после выборов президента страны. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. Однако оппозиция не согласилась с итогами выборов. Белорусы массово вышли на улицы. Протесты продолжаются в стране до сих пор.