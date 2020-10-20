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    20 октября 2020, 16:58

    Тихановская призвала силовиков перейти на сторону оппозиции

    Ксения Басырова

    Светлана Тихановская предложила силовикам перейти на сторону белорусской оппозиции. Они должны принять решение до 25 октября.
    Тихановская призвала силовиков перейти на сторону оппозиции

    «Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого», — обратилась Светлана Тихановская к силовикам в своем Telegram-канале.

    Она добавила, что скоро они будут получать приказы уже от новой власти. По словам Тихановской, это «неизбежно».

    Ранее Светлана Тихановская поставила ультиматум белорусским властям. Они должны выполнить три требования, иначе в стране начнутся забастовки, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах». В ультиматум входят: отставка Лукашенко, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политических заключенных.

    Протесты в Белоруссии начались в начале августа после выборов президента страны. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. Однако оппозиция не согласилась с итогами выборов. Белорусы массово вышли на улицы. Протесты продолжаются в стране до сих пор.