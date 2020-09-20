Тихановская призвала не видеть в ней будущего президента Белоруссии
«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую. Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых — повторные выборы честные, и прозрачные и открытые», — заявила Тихановская РБК.
Она добавила, что, по ее мнению, новый глава страны должен быть избран по результатам повторного голосования. Экс-кандидат выразила уверенность, что новый президент будет сильным главой, с которым президент России Владимир Путин нашел бы, о чем договориться.
«И разговаривал бы с ним как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить», — ответила Тихановская на вопрос, почему Россия не видит в ней политика, на которого можно положиться.
В начале августа Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей на выборах президента Белоруссии. Ее обошел Александр Лукашенко, получивший 80,1%, напомнило Ura.ru. После оглашения результатов в стране начались массовые протесты. Граждане стали требовать отставки Лукашенко и проведения повторных выборов.