Тихановская призвала не видеть в ней будущего президента Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала не рассматривать ее как будущего лидера страны. По ее словам, она не позиционирует себя главой республики.

«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую. Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых — повторные выборы честные, и прозрачные и открытые», — заявила Тихановская РБК.

Она добавила, что, по ее мнению, новый глава страны должен быть избран по результатам повторного голосования. Экс-кандидат выразила уверенность, что новый президент будет сильным главой, с которым президент России Владимир Путин нашел бы, о чем договориться.

«И разговаривал бы с ним как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить», — ответила Тихановская на вопрос, почему Россия не видит в ней политика, на которого можно положиться.

В начале августа Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей на выборах президента Белоруссии. Ее обошел Александр Лукашенко, получивший 80,1%, напомнило Ura.ru. После оглашения результатов в стране начались массовые протесты. Граждане стали требовать отставки Лукашенко и проведения повторных выборов.