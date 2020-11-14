Тихановская призвала к санкциям против близких к Лукашенко бизнесменов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила, что в ходе акций протеста в стране задержали более 18 тысяч человек.

«Эти цифры звучат как сухая статистика. Но за этими цифрами стоят реальные люди», — подчеркнула она.

Тихановская заявила, что Европейский союз должен перейти к решительным действиям и ввести индивидуальные санкции против тех, кто причастен к фальсификациям на выборах и репрессиям. Кроме того, она предложила рассмотреть внесение в санкционный список предпринимателей, которые поддерживают действующего президента страны Александра Лукашенко.

Как отметила газета «Известия», по мнению Тихановской, Европа должна пересмотреть заключенные соглашения о поставках металлопродукции, лесной и нефтяной промышленности. Кроме этого, Тихановская призвала начать международное расследование смерти Романа Бондаренко и рассмотреть вопрос об отмене чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Минске.

Житель белорусской столицы Роман Бондаренко умер в больнице в минувший четверг, 12 ноября. По официальным данным, он был пьян и вступил в драку с неизвестными. Прибывшие на место милиционеры увезли его в больницу, где он скончался.

СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что алкоголя в крови Бондаренко не было. Его якобы похитили люди в штатском, а в больницу его доставили из Центрального РУВД Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от силовиков провести честное расследование смерти молодого человека.

В Белоруссии продолжаются несанкционированные протестные акции после выборов президента страны, на которых победил Александр Лукашенко. Сторонники кандидата от оппозиции Светланы Тихановской не признали результаты и вышли на улицы. В ходе столкновения с сотрудниками милиции и ОМОН травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, в том числе и представители силовых структур. По официальным данным, в ходе первых дней беспорядков погибли три человека.