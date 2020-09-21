Тихановская призвала ЕС не поддерживать власти Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров Евросоюза не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом и не финансировать белорусские власти.

Такое заявление Тихановская сделала во время встречи с министрами иностранных дел ЕС и членами Европарламента, которая состоялась в Брюсселе.

«Не поддерживайте режим финансами, не признавайте Лукашенко легитимным лидером и рассматривайте координационный совет как легитимный орган народа Белоруссии по ведению диалога с властью», — перечислила она журналистам свои просьбы к европейским лидерам. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе обсудят дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников. Их накажут за нарушения, которые, по мнению ЕС, допустили во время выборов президента республики 9 августа 2020 года. Санкции предусмотрены и за применение силы в отношении протестующих.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи отметил, что разговор зайдет также о поддержке гражданского общества в Белоруссии и пересмотре отношений с действующей властью. Помимо этого, главы МИД обсудят обстановку в Ливии и отношения со странами Африки.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались сразу после выборов главы республики, которые прошли 9 августа 2020 года. В них победил действующий президент страны Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.