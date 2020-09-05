Тихановская призвала белорусов выйти на Марш единства

Тихановская рассказала, что главный принцип, по которому живет ее семья: один за всех и все за одного.

«Я очень рада, что именно этот лозунг стал основным, который состоится на Марше единства, который состоится завтра в 14:00. Я приветствую каждого, кто придет туда. Помните, пока мы вместе — мы сила», — обратилась она к своим сторонникам.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии продолжаются. С наступлением нового учебного года к ним присоединились студенты. В субботу, 5 сентября, учащиеся Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) маршем прошли по проспекту Независимости. Когда колонна разделилась, несколько человек захватили сотрудники силового ведомства.

Студенты вышли на несанкционированную протестную акцию после того, как в пятницу милиционеры задержали несколько человек в холле вуза, когда они пели гимн Французской Республики. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова после объяснила, что молодых людей задержали за ранее совершенные правонарушения. После составления протоколов их отпустили.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны. На них действующий глава государства победил с результатом 80,1%. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,12%.

После столкновений с силовиками акции стали мирными. Но группы рабочих ряда предприятий начали бастовать. Власти заявили, что работа на предприятиях не остановилась.

Как сообщил «Царьград», белорусский лидер отметил, что пока экономическая ситуация остается главным вопросом. Он поручил силовикам подумать, как обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы был результат.