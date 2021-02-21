Тихановская признала «потерю улиц»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская признала, что оппозиция «потеряла улицы». При этом она выразила надежду, что протестующие продолжат акции весной.

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — заявила Тихановская в интервью швейцарской ежедневной газете Le Temps.

Вместе с тем она указала, что уже сейчас идет создание структур для последующей борьбы. Она добавила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения — на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.

Светлана Тихановская выразила надежду, что в ходе своего визита в Швейцарию встретится с новым председателем Федерального совета этой страны Андреасом Эби, а также с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В Белоруссии более полугода не утихали массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты требовали проведения новых выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.