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    11 сентября 2020, 23:25

    Тихановская предположила, что Координационный совет выберет новый президиум

    Анастасия Кукова

    Сейчас на свободе остался только один член президиума Координационного совета Белоруссии, Светлана Алексиевич. Но никто из активистов не намерен прекращать свою деятельность и работу структуры.
    Тихановская предположила, что Координационный совет выберет новый президиум

    Об этом в интервью порталу tut.by заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

    «Да, мало кто остался на свободе из президиума, но никто не подает заявки о выходе из членов Координационного совета. Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум», — сообщила она.

    Тихановская подчеркнула, что белорусы больше не смогут жить той жизнью, что была раньше, и принять существующую власть.

    «Конечно, хочется, чтобы все поскорее закончилось, чтобы народ обрел свободу, чтобы провели новые выборы, чтобы Беларусь начала развиваться, но мы готовы бороться столько, сколько будет нужно, и люди, я уверена, тоже», — сообщила политик.

    Она призналась, что безумно скучает по Белоруссии все время, что живет в Литве. Больше всего — по той атмосфере, которая царила во время протестных акций.

    «Когда я наблюдала отсюда, мне казалось, что люди идут и испытывают страх. Но участники мне рассказали, что когда они шли в стотысячной толпе, то ощущали только счастье. Конечно, хотелось бы это испытать», — призналась Тихановская.

    Ранее она сообщила, что вернется в Белоруссию, когда будет уверена в безопасности детей и своей собственной.

    Новости SMI.FM