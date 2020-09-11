Тихановская предположила, что Координационный совет выберет новый президиум

Сейчас на свободе остался только один член президиума Координационного совета Белоруссии, Светлана Алексиевич. Но никто из активистов не намерен прекращать свою деятельность и работу структуры.

Об этом в интервью порталу tut.by заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

«Да, мало кто остался на свободе из президиума, но никто не подает заявки о выходе из членов Координационного совета. Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум», — сообщила она.

Тихановская подчеркнула, что белорусы больше не смогут жить той жизнью, что была раньше, и принять существующую власть.

«Конечно, хочется, чтобы все поскорее закончилось, чтобы народ обрел свободу, чтобы провели новые выборы, чтобы Беларусь начала развиваться, но мы готовы бороться столько, сколько будет нужно, и люди, я уверена, тоже», — сообщила политик.

Она призналась, что безумно скучает по Белоруссии все время, что живет в Литве. Больше всего — по той атмосфере, которая царила во время протестных акций.

«Когда я наблюдала отсюда, мне казалось, что люди идут и испытывают страх. Но участники мне рассказали, что когда они шли в стотысячной толпе, то ощущали только счастье. Конечно, хотелось бы это испытать», — призналась Тихановская.

Ранее она сообщила, что вернется в Белоруссию, когда будет уверена в безопасности детей и своей собственной.