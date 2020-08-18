Тихановская поздравила мужа с днем рождения и передала его призыв «не сидеть»

В своем обращении она заявила, что Сергея Тихановского обвинили в преступлении, которого он не совершал.

«Это сделали, чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании. Его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства», — заявила Тихановская. Она обвинила государственные СМИ Белоруссии в том, что они называют его преступником, хотя при этом решения суда еще не было.

«Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», — подчеркнула она.

Блогер Сергей Тихановский планировал стать кандидатом на выборах президента Белоруссии. В конце мая его задержали по обвинению в «Организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». После обвинение изменили на возбуждение вражды и призывы к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Находясь под арестом, Тихановский не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента Белоруссии. На выборы в итоге пошла его супруга Светлана, которая стала основным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, Тихановская заняла второе место с результатом 10,12%. За Лукашенко проголосовали 80,01% от всех пришедших на выборы. В ночь после выборов в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Несогласные с результатами граждане вышли на улицы, где начались столкновения с правоохранителями.

По данным МВД, в первые дни задержали более шести тысяч человек. Пострадали несколько сотен, среди них 120 силовиков. По данным Минздрава Белоруссии, двое участников несанкционированных акций погибли. В больницах остаются еще 158 раненых, трое из них в тяжелом состоянии.

11 августа стало известно, что Тихановская уехала из Белоруссии в Литву. В своем видеообращении она заявила, что сделала это ради детей. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова заявила, что Тихановская может вернуться домой. Она отметила, что изначально планов по отъезду у нее не было.

Сама Тихановская уже заявила, что готова стать национальным лидером, чтобы вывести страну из сложившейся ситуации, а также подготовить базу для проведения новых выборов президента.