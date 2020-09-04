Тихановская попросила помощи у ООН

Светлана Тихановская попросила ООН направить в страну мониторинговую миссию и ввести персональные санкции против тех, кто ответственен за нарушения прав человека.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Организации Объединенных Наций (ООН) за помощью. Она попросила направить в страну мониторинговую миссию и ввести ограничительные меры против людей, ответственных за нарушение прав человека. Также Тихановская призвала ООН осудить чрезмерное применение силы белорусскими службами безопасности по отношению к протестующим, передает «Интерфакс».

«Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена. На это указывают ежедневные выступления сотен тысяч людей по всей Белоруссии, несмотря на жестокость полиции», — сказала Тихановская.

В Белоруссии уже почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава страны Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Оппозиция не признала результаты выборов и считает их сфальсифицированными, напомнил сайт «Газета.ru».