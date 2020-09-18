Тихановская попросила ООН проверить соблюдение прав человека в Белоруссии

Светлана Тихановская заявила, что международное сообщество должно вмешаться в происходящее в Белоруссии. Она считает, что в страну нужно впустить спецдокладчика ООН по вопросу о правах человека.

Экс-кандидат в президенты республики выступила с видеообращением в Совете ООН по правам человека в Женеве, сообщило РИА «Новости».

Тихановская считает, что без международного вмешательства ситуацию в Белоруссии не разрешить. Спецдокладчику ООН она попросила предоставить въезд и свободное перемещение по стране.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, заручившийся поддержкой 80,1% избирателей. У его основной соперницы набралось 10,12% голосов. Оппозиция итоги голосования не признала.

В стране начались массовые протесты и стычки с силовиками. Представители белорусской оппозиции сформировали координационный совет по передаче власти.

Накануне Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой, куда после выборов уехала Тихановская, и Польшей. Белорусско-украинскую границу усилят. Президент назвал предпринятые меры вынужденными и попросил соседние народы не дать политикам развязать войну.