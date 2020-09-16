Тихановская гарантировала Лукашенко безопасность в случае мирного ухода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может рассчитывать на гарантии своей безопасности, если мирно уйдет из власти. Об этом заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

«Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — ответила Тихановская на вопрос о предоставлении гарантий безопасности для Лукашенко. Цитату привело издание LB.ua.

Кроме того, она добавила, что глава государства получит не только безопасность, но «даже больше». Еще Тихановская затронула тему возможного выдворения из Белоруссии члена президиума координационного совета оппозиции, писательницы Светланы Алексиевич.

«Это будет очень большой скандал, если ее выгонят из страны. Во-первых, она уже в возрасте. Во-вторых, она лауреат Нобелевской премии. Она слишком известна, чтобы выдворить ее из страны, а тем более посадить в тюрьму», — заявила Тихановская.

По ее словам, какое-либо давление на писательницу не поддержат даже сторонники диктатуры. Белорусский Следственный комитет в конце августа устроил допрос Алексиевич. Писательница была свидетелем по делу о создании координационного совета.

Светлана Тихановская 9 августа проиграла на выборах президента Белоруссии. Ее обошел действующий лидер страны Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования начали устраивать митинги с требованием отставки Лукашенко. Оппозиция, в свою очередь, создала координационный совет.