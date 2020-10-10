Тихановская поговорила с мужем по телефону впервые за 4 месяца

До этого супруги не разговаривали четыре месяца. Детали разговора пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко пообщался в СИЗО с членами координационного совета и объединенного штаба, в том числе с экс-кандидатом на выдвижение в президенты Виктором Бабарико. Встреча длилась более четырех часов.

По словам пресс-службы, президент посетил совет, чтобы услышать мнение каждого. Однако содержание беседы было принято оставить в секрете.

Также российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с парламентом Дании от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Они представились ею во время онлайн-встречи членов комитета по внешней политике. Пресс-секретарь Светланы Тихановской в беседе с агентством отметила, что в ее окружении не видят ничего плохого в поступке пранкеров.