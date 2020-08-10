Тихановская подала жалобу в ЦИК по результатам выборов президента Белоруссии

Светлана Тихановская на следующий день после выборов президента Украины пришла в ЦИК. Она подала жалобу на итоги голосования и потребовала признать их недействительными.

«Светлана [Тихановская] приходила сегодня в ЦИК, жалоба подана», — рассказали РИА «Новости» в Центральной избирательной комиссии республики. Она потребовала провести повторный подсчет голосов или повторное голосование на некоторых избирательных участках. Ранее ЦИК обновил данные по итогам президентских выборов в Белоруссии. Действующий лидер Белорусского государства Александр Лукашенко получил 80,08% голосов. Тихановскую поддержали 10,09% избирателей. 9 августа, после окончания голосования, в Минске и других городах страны начались массовые протесты. Были стычки с бойцами ОМОНа, которые применяли водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Чтобы избежать кровопролития, Тихановская предложила белорусскому руководству переговоры.