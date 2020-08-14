Тихановская объявила о создании координационного совета по передаче власти

По словам Тихановской, она готова к диалогу с властью.

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти», — сказано в сообщении.

В совет могут войти гражданские активисты, известные жители Белоруссии, «профессионалы своего дела». Тихановская поручила своим адвокату Маскиму Знаку и доверенному лицу Ольге Ковальковой «принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан».

Она добавила, что в координационный совет могут войти партии, профсоюзы, трудовые коллективы. Тихановская поблагодарила всех, кто поддерживает ее.

Также Светлана обратилась за помощью к международному сообществу и европейским странам. Она попросила содействовать их в организации переговоров с официальным Минском.

По ее словам, власть должна отпустить всех задержанных, убрать с улицы войска и ОМОН, возбудить уголовное дело против отдававших распоряжения избивать и стрелять в людей. Она попросили силовиков «не исполнять преступных приказов».

Кроме того, Тихановская выразила сочувствие пострадавшим в ходе протестов. Она отметила, что восхищается белорусами.

Ранее ЦИК Белоруссии подвел окончательные итоги выборов. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80,1%, Тихановская — 10,1%. При этом Центризбирком отклонил жалобы проигравших кандидатов на непризнание выборов.