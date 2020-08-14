Тихановская призвала мэров белорусских городов возглавить мирные акции. Видео
«Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня», — заявила она на YouTube. По словам Тихановской, там, где комиссии правильно посчитали голоса, ее поддержка составила 60-70%.
«Ситуация критическая. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог», — заявила она.
Также Тихановская призвала мэров городов в Белоруссии выступить инициаторами мирных акций. Ожидается, что мероприятия пройдут 15–16 августа.
«На улицах наших городов появляются новые мирные акции, абсолютно не воинственные. Они показывают всему миру, что мы, белорусы, — открытые, честные люди, и мы против насилия», — подчеркнула Тихановская.
Она также поблагодарила сотрудников, которые отказались выполнять «преступные приказы против граждан», и тех, кто объявил забастовку.
В ночь с 10 на 11 августа, спустя 1,5 дня после выборов, Светлана Тихановская уехала в Литву. В предыдущих видеообращениях она заявляла, что это ее самостоятельное решение.