Тихановская призвала мэров белорусских городов возглавить мирные акции. Видео

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала новое видеообращение к жителям страны. В нем она поблагодарила всех тех, кто ее поддержал, и объявила новый сбор подписей в свой адрес.

«Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня», — заявила она на YouTube. По словам Тихановской, там, где комиссии правильно посчитали голоса, ее поддержка составила 60-70%.

«Ситуация критическая. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог», — заявила она.

Также Тихановская призвала мэров городов в Белоруссии выступить инициаторами мирных акций. Ожидается, что мероприятия пройдут 15–16 августа.

«На улицах наших городов появляются новые мирные акции, абсолютно не воинственные. Они показывают всему миру, что мы, белорусы, — открытые, честные люди, и мы против насилия», — подчеркнула Тихановская.

Она также поблагодарила сотрудников, которые отказались выполнять «преступные приказы против граждан», и тех, кто объявил забастовку.

В ночь с 10 на 11 августа, спустя 1,5 дня после выборов, Светлана Тихановская уехала в Литву. В предыдущих видеообращениях она заявляла, что это ее самостоятельное решение.