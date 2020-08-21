Тихановская не станет участвовать в новых президентских выборах в Белоруссии

«Я не планирую сама», — ответила на вопрос о ее возможном выдвижении или мужа Сергея Тихановского на новых выборах на пост президента Белоруссии.

Массовые протесты стали случаться в Белоруссии после выборов главы государства, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1%.

Тихановская результаты голосования не признала. На следующий день она отправилась с заявлением на пересчет голосов в ЦИК, где ее, со слов представителей, удерживали некоторое время. 11 августа стало известно, что Тихановская покинула территорию страны. На днях ее юрист обжаловал итоги президентских выборов в Верховном суде Белоруссии.