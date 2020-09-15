Тихановская назвала вопросом времени отказ Лукашенко от власти

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что республика прошла «точку невозврата». По ее мнению, нынешний глава государства Александр Лукашенко в итоге откажется от власти.

Уход белорусского лидера Тихановская назвала вопросом времени, сообщила газета The Washington Post. Она по-прежнему не признает официальные результаты голосования на прошедших в Белоруссии президентских выборах.

«Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — подчеркнула представитель белорусской оппозиции.

Тихановская добавила, что в стране продолжатся мирные акции протеста. Оппозиция намерена бойкотировать «государственный аппарат» и будет оказывать давление на «институты государства». Ее представители надеются на поддержку со стороны международного сообщества.

«Вопреки государственной пропаганде, время на нашей стороне. <…> Нет сомнения в том, что мы победим», — заключила Тихановская.

После выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались массовые протесты. Победу на голосовании, по данным ЦИК страны, одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он заручился поддержкой 80,1% избирателей, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.