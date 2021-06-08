Тихановская назвала Крым Украиной

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала Крым украинским. Фрагмент видеозаписи с ответом на вопрос о принадлежности полуострова опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

«Тихановская определилась с вопросом „Чей Крым?“. Долгие беседы с европейскими лидерами не проходят бесследно», — подписала телеведущая размещенный фрагмент.

На четырехсекундном ролике Тихановской задают вопрос о принадлежности Крыма, на который экс-кандидат в президенты Белоруссии отвечает, что полуостров принадлежит Украине.

В декабре прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Тихановская до поездки на Украину должна сформулировать четкую позицию по поводу принадлежности Крыма. Как отметил Кулеба, «это в ее же интересах», потому что любой нечеткий ответ на вопрос «чей Крым?», который ей зададут в случае ее приезда на Украину, сыграет против самой Тихановской.

Глава МИД отметил, что готов в любой момент поговорить с экс-кандидатом в президенты Белоруссии по телефону, а слова о четкой позиции по поводу полуострова всего лишь проявление заботы.