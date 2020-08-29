Тихановская допустила посредничество России в примирении в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Россия как дружественная страна могла бы принять участие в урегулировании ситуации в республике в качестве посредника.

Об этом сообщила «Газета.ru». Тихановская уточнила, что так как кризис происходит внутри страны и не направлен против других государств, внутриполитические силы возьмут на себя ответственность за переговоры с властью.

«Но, если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — заявила она в интервью Euronews.

Накануне Тихановская в беседе с изданием Deutsche Welle предложила действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко принять участие в повторных выборах главы государства в случае их проведения.