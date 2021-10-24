Тихая эпидемия секс-наркотика началась в Великобритании

Врачи Великобритании с тревогой сообщили о распространении сверхсильного секс-наркотика, который получил распространение среди любителей вечеринок. Он вызывает зависимость с фатальными последствиями, но очень популярен как дешевая альтернатива кокаину и экстази.

Исполнительный директор реабилитационной клиники Paracelsus Recovery Ян Гербер сообщил The Daily Mail о тихой эпидемии, которая захлестывает Соединенное Королевство. По его мнению, с употреблением GHB связаны тысячи госпитализаций. Этот наркотик использовался Рейнхардом Синагой при изнасиловании 136 мужчин.

Герберг уточнил, что количество случаев зависимости от GHB в его клинике выросло более чем в пять раз.

«Мы наблюдаем скрытую эпидемию зависимости от GHB, и пугает то, что крошечная передозировка может вызвать кому и смерть», — сказал он. Эксперт уточнил, что зависимые от этого вещества впадали в многочисленные комы и боролись с депрессивным расстройством.

Химический препарат GHB снижает запреты и может усилить сексуальное удовольствие. До недавних пор он использовался только представителями ЛГБТ, но из-за низкой цены и эффективности в последнее время стал использоваться на вечеринках людей традиционной ориентации.

Гербер сказал, что опасность препарата часто недооценивается. По его мнению, именно из-за GHB увеличилось число самоубийств среди геев и выросла смертность от сердечной недостаточности среди молодых людей.

Примечательно, что при вскрытии патологоанатомы обычно не ищут GHB. Тем более, что организм его быстро перерабатывает.

«Мы думаем, что GHB связан с тысячами госпитализаций и сотнями смертей каждый год, хотя большинство из них сводятся к остановке сердца или необъяснимой смерти», — сказал д-р Гербер. Он также назвал секс-наркотик неизвестным фактором многих самоубийств.

Три года назад анонимный опрос потребителей наркотиков показал, что каждый пятый, принимавший GHB, потерял после этого сознание.

В Италии был арестован римско-католический священник отец Франческо Спаньези, который вместе с соседом по комнате организовал доставку и продажу из Нидерландов наркотика GHB. Он устраивал оргии, на которые потратил 117 тысяч долларов, украденных со счетов своего прихода.