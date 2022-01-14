Изменения в климате могут привести к тому, что опасные тигровые акулы мигрируют в сторону Великобритании. Такое предположение выдвинули ученые из Университета Майами, Розенстильской школы морских и атмосферных наук, проведя новое исследование. Их мнением поделился The Mirror.

Исследование показало, что хищные рыбы уже начали двигаться в сторону севера. Опасно их перемещение не только для людей, но и для самих акул, потому что они сместились за границы охраняемых районов, и на них смогут охотиться браконьеры.

Ученые объяснили, что для комфортного существования акулам нужна постоянная температура воды, и из-за потепления исторически холодные воды у северо-восточного побережья США стали пригодными для их обитания.

«Ежегодные миграции тигровых акул расширились к полюсам, вместе с расширением площади теплой воды», — сказал ведущий автор исследования профессор Нил Хаммершлаг, директор Программы исследований и сохранения акул.

Он отслеживал перемещения хищников благодаря спутниковым меткам, позволяющим наблюдать за ними, и сравнивал данные температуры поверхности моря.