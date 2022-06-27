Тигров в «Форт Боярде» заменят на виртуальные 3D-модели

Живых тигров, охранявших сокровищницу в телешоу «Форт Боярд» заменят на виртуальные 3D-модели. Такое решение приняли организаторы популярной передачи, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Живых хищников уберут уже в следующем сезоне программы, это обусловлено необходимостью реагировать на запросы общества о защите животных, сообщил телеканал. Изначально организаторы хотели использовать архивные кадры с тиграми, однако потом решили применить современные технологии.

Виртуальные модели способны взаимодействовать с участниками проекта, реагировать на приближение игроков. В первое время решено использовать 3D-технологии только в сокровищнице, в дальнейшем они могут появиться и на стенах форта, говорится в сообщении телеканала.

Организаторы сохранили один из зрелищных элементов шоу — когда укротительница поворачивает голову статуи тигра, чтобы узнать, получат ли игроки приз в конце представления.

Об отказе от хищников в программе организаторы заявляли и ранее. Они передали тигров заводчикам и обязались содержать их до самой смерти.