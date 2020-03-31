Тигрица нарушила карантин на Дальнем Востоке и сходила в Китай

Тигрица Лазовка, ничего не зная про коронавирус, сходила на прогулку в Китай и вернулась обратно в Россию. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».

Путешествие состоялось в конце марта. Пока не ясно, брала ли она собой тигрят или была одна. Ее поступок возмутил специалистов, которые следят за ее передвижениями. Они назвали такое поведение безответственным.

«Ей можно было бы простить переход границы в условиях карантина, но то, что она, по всей видимости, совершила данный визит вместе с тигренком (или тигрятами), удивляет, ведь она дважды пересекла реку Амур», — считает генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Его слова появились на сайте организации.

По словам Арамилева, лед на реке в конце марта не везде крепкий, поэтому переход Амура мог обернуться гибелью хищницы. Специалисты в скором времени выяснят, ходила ли Лазовка в Китай одна или вместе с потомством.

Представитель центра заявил, что поступок тигрицы не поддается логическому объяснению. Он не исключил, что такое опрометчивое поведение связано с первым опытом материнства у Лазовки. Она еще не поняла всей ответственности за малышей.

Несколько лет назад Лазовку и самца по имени Сайхан от гибели спасли люди. В 2018 году их выпустили в дикую природу. При этом наблюдение за ними продолжилось. Осенью 2019 года тигрица впервые стала мамой.

Ранее стало известно, что водитель в Хабаровском крае сбил амурскую тигрицу.