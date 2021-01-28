Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд на Украину из-за визита в Донецк

Он добавил, что главный редактор RT Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, которые побывали там вместе с Кеосояном уже не имеют права въезжать на территорию Украины.

Ранее российские певицы Алена Апина и Юлия Глебова (сценический псевдоним — Беретта) попали в черный список украинского Минкульта. В артистках увидели угрозу национальной безопасности страны.

Решение министерство приняло на основании писем Службы безопасности Украины, уточнила пресс-служба ведомства.

«В Министерство культуры и информационной политики поступили письма <…> о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной», — отмечено в публикации.

После внесения в так называемый черный список Минкульта показ концертов с участием артисток запрещен, как и передач, фильмов и сериалов с их участием по телевидению. Кроме того, Апина и Глебова теперь не смогут въехать на Украину.

Причины, по которым россиянки оказались в списке, не уточняются.