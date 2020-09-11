Тигр утащил 10-летнего мальчика из индийской деревни и загрыз

В индийской деревне погиб 10-летний мальчик. Вышедшего ранним утром на прогулку ребенка растерзал тигр. Растерзанное хищником тело обнаружили в лесу.

Школьник из деревни Капси, что в штате Махараштра, отправился на улицу около 05:00 по местному времени еще 9 сентября. Об этом сообщило издание Nagpur Today.

Тигр поджидал мальчика в засаде, бросился на него из кустов и утащил в лес.

Когда ребенок не вернулся домой, родители вместе с другими деревенскими жителями начали его искать. Обнаружили его мертвым.

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