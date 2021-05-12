Тиару итальянских монархов продали в Женеве за рекордную сумму

За 1,66 миллиона долларов продали на Sotheby’s в Швейцарии тиару итальянской королевской семьи. Реликвия стала самой дорогой из проданных за последнее время на аукционе Sotheby’s.

Драгоценное головное украшение сделано из бриллиантов и 11 натуральных жемчужин в форме капли. Самая большая имеет длину 20 миллиметров. О продаже сообщили в Twitter аукционного дома.

Тиара принадлежала Савойскому дому. По одной из версий, ее создал придворный ювелир Муси Падре и Фигли. Украшение было свадебным подарком для аристократки Марии Виттории даль Поццо, которая вышла замуж за сына короля Италии и будущего правителя Испании Амадео I Савойского в 1867 году. Украшение находилось в собственности семьи более 150 лет.

В это же день с молотка ушла сапфировая брошь, принадлежавшая маркизе Дафферин и Морин Констанс Гиннесс, ирландской светской львице. Нагрудное украшение из двух синих камней продали за 3,9 миллиона долларов.

Один из сапфиров в броши весит 55,19 карата, что является самым большим кашмирским сапфиром, который был продан на аукционе.