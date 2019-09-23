Thomas Cook было не спасти. Британский политолог рассказал о судьбе тысяч застрявших туристов

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook полностью прекратила свою деятельность. Десятки тысяч людей лишились работы, а сотни тысяч туристов из них остались заложниками в других странах. Отели требуют оплату с них, а не с туроператора. Возвращение клиентов Thomas Cook может обойтись государству в £600 млн. Британский политолог рассказал «360», что турфирма была обречена на закрытие.

Великобритания проводит крупнейшую операцию по мирной эвакуации жителей назад в страну. Более 600 тысяч туристов находятся под угрозой выселения из отеля и с недействительными билетами на руках. Компания Thomas Cook просуществовала 178 лет, ее позиционировали и как туроператора, и как авиаперевозчик. Она управляла отелями, авиакомпаниями, круизами и курортами. После объявления о ликвидации Thomas Cook в одной Великобритании без работы остались девять тысяч человек.

Неизбежная смерть

Британский политолог Маркус Пападопулос считает, что крах компании был неизбежен. «Я не удивлен, что компания объявила о ликвидации. Я удивлен, что ей позволили зайти так далеко», — говорит эксперт. Thomas Cook терпел убытки на протяжении долгого времени.

Некоторые считают, что британское правительство должно было помочь компании. Для спасения турфирмы требовалось 200 миллионов фунтов, а на возвращение одних только туристов у Британии уйдет 600 миллионов. Политолог Пападопулос рассказывает, что на ситуацию необходимо смотреть в долгосрочной перспективе.

Причину краха он видит в том, что туристические агенства уже не востребованы как пятьдесят лет назад. Сейчас люди сами организовывают свой отпуск через интернет.

Если бы они спасли компанию сейчас, она бы все равно закрылась в ближайшем будущем. Через пять лет правительство могло бы потерять и 800 миллионов фунтов Маркус Пападопулос британский политолог.

Великобритания потратит сколько потребуется для возвращения своих жителей, и это будет менее затратно, чем спасение Thomas Cook, полагает собеседник «360». Именно поэтому власти не стали выручать компанию. Экономике страны закрытие туроператора не принесет особого ущерба, полагает Пападопулос.

За туристов не заплатят

Государство обязано обеспечить безопасность и благополучие любого британского гражданина, оказавшего за границей в подобной ситуации. Помощь заключается в создании чартерных рейсов и отправлении людей домой. Однако за возвращение денег и восстановление купленных туров государство не отвечает.

Thomas Cook — это частная компания, а не государственная. Деньги возвращать туристам должна она. Маркус Пападопулос сомневается, что это произойдет. Но для начала нужно узнать, сколько денег есть у Thomas Cook, и сколько денег он должен.

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У людей, застрявших в отелях, опций мало. Правительство не будет оплачивать их пребывание там. Соответственно нужно или самим платить за дальнейшее проживание, или улетать домой. Политолог напоминает, что британские посольства во всех странах будут на связи с туристами.

«Многие туристы, скорее всего, застрянут в аэропортах и проведут там от одной до нескольких ночей», — продолжает эксперт.

Правительство также сообщило, что будет организовывать перелеты для всех, кто вылетает до 6 октября. Остальным придется оплачивать поездку домой самим. Собеседник «360» уверен, что это разумное решение.

Это не вина государства, что частная компания перестала работать. Но государство вступилось в эту ситуацию и пытается помочь. До 6 октября еще две недели, так что это еще нормальные сроки Маркус Пападопулос британский политолог

А вот тем, кто остался без работы после закрытия Thomas Cook, остается только искать новое место трудоустройства. До тех пор, по словам эксперта, они имеют право подать заявление на пособие по безработице.

Помимо британцев, от банкротства компании могут пострадать более 10 тысяч французских туристов. Уже пострадало почти 17 тысяч шведов и 50 тысяч жителей Греции оказались в затруднительном положении. В Турции сейчас находится около 45 тысяч британских и европейских туристов, правительство сообщило о готовности оказать им помощь в возвращении домой. Российских туристов банкротство Thomas Cook не затронуло.