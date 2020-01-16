The Washington Post: Трамп хотел встречи с Путиным с 2016 года

Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным сразу после победы на выборах в 2016 году. Глава Белого дома намеревался сделать это до инаугурации.

Рассказ о первых днях Трампа у власти привела газета The Washington Post. Более подробно ситуацию описали журналисты Филип Ракер и Кэрол Леонниг в своей книге, которая появится в продаже 21 января.

В приведенных в публикации отрывках речь идет о собеседовании на пост госсекретаря. Во время разговора с одним из кандидатов Дональд Трамп прервал его и спросил, когда можно устроить встречу с Путиным.

«Могу я встретиться с ним до церемонии инаугурации?» — интересовался глава Белого дома.

В книге «Очень стабильный гений», получившей название по высказыванию самого Трампа, рассказано о поведении американского президента после первой личной встречи с российским коллегой. Она состоялась на G20 в Гамбурге в июле 2017 года.

После поездки, заметили журналисты, Трампу оказались не нужны рекомендации Рекса Тиллерсона, возглавлявшего на тот момент Госдеп. Президент США счел, что он достаточно знает о России и «в состоянии с этим справиться».