The Washington post призналась, что переврала слова Трампа

Дональд Трамп одобрил признание The Washington Post в ошибке. Газета заявила, что приписывала бывшему президенту США в одной из статей слова, которые он не говорил никогда.

Заявление бывшего американского лидера появились в Twitter на странице портала Daily Caller. Трамп заявил, что The Washington Post внесла правку, которая касалась некорректного изложения телефонного разговора политика о фальсификациях на выборах в штате Джорджия.

«Хотя я ценю то, что The Washington Post внесла правку, что сразу же делает всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной, оригинальная публикация с самого начала была фальшивкой. В любом случае я благодарю The Washington Post за исправление», — подчеркнул республиканец.

Газета дала комментарии по поводу опубликованного в январе материала. Издание признало, что в первоначальной версии статьи журналисты приписали Трампу слова, которых он не говорил. В новой редакции изменения претерпели заголовок и цитаты.

В январе утверждалось, что Трамп во время беседы с главой следственной группы по выборам в штате требовал «найти голоса», которые отдали в его поддержку на президентских выборах. Якобы таким образом политик хотел подтвердить свою победу в Джорджии. В отредактированной статье отмечается, что Трамп не требовал от следователя, чтобы она «нашла подтасовки», и не утверждал, что она станет «национальным героем», если сделает это».