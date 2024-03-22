Мир 22 марта 2024, 15:13 The Wall Street Journal: жители Южной Кореи стали использовать камни в качестве домашних питомцев

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Необычную тенденцию заметили в Южной Корее: местные жители стали использовать камни в качестве питомцев. Такой способ якобы помогает справиться с одиночеством и выгоранием на работе, сообщил The Wall Street Journal.

По словам одной из участниц направления Ку А Ен, она завела каменного питомца, так как побоялась нести ответственность за кошку или собаку.

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«Мысль о том, что эта часть природной скалы с течением времени претерпела немало изменений, прежде чем достигла своего нынешнего состояния, дает какое-то чувство спокойствия», — пояснила девушка.

На южнокорейских платформах «живые» камни с нарисованными рожицами продаются по девять долларов (более 800 рублей) за штуку, добавил «Ридус».