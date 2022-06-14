The Wall Street Journal предупредила, что деньги США могут быть украдены на Украине

Чиновники в США готовятся к возможным случаям мошенничества и расточительству средств, выделенных Вашингтоном на поддержку Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Учитывая огромные масштабы помощи и отсутствие на Украине надзорного органа США и НАТО, ветераны прошлых военных кампаний США говорят, что возникновение проблем — это, скорее всего, вопрос времени», — говорится в материале.

Как полагает Джон Сопко, следивший за исполнением проектов по восстановлению Афганистана, переданные Киеву миллиарды долларов ожидает печальная судьба. По мнению эксперта, следует ожидать кражи и многое другое.

«Даже если это подается как благородное дело, будут кражи. Будут выявлены неправомерные действия. Факты кумовства. Будут приняты бестолковые решения. Такова человеческая природа», — считает специалист.

Согласен с данной позицией и бывший сотрудник Пентагона Марк Кэнсиан. Он напомнил, что Киев и до эскалации конфликта подвергался критике за коррупцию, едва ли следует ожидать, что она исчезла сейчас.

По данным WSJ, американские службы надзора за украинской помощью уже работают, однако их недостаточно, учитывая серьезный масштаб выделяемых средств.

Ранее сообщалось, что США приняли решение ежемесячно направлять Украине порядка 1,5 миллиарда долларов. Предполагается, что деньги пойдут на поддержание работы правительства.