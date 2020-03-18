The Wall Street Journal: люди стремятся в Китай, чтобы там переждать пандемию коронавируса

По данным газеты, в КНР снова заработали закрывшиеся предприятия, а местные жители стали чаще выходить на улицы. Газета сообщает, что ситуация «повернулась на 180 градусов», поэтому теперь люди считают Китай безопасной страной и хотят отправиться туда, чтобы переждать пандемию.

Накануне национальная комиссия здравоохранения КНР заявила, что сейчас в приоритете предотвращение инфекций, которые попали в страну извне.

По данным главы ВОЗ Тедроса Адханома, Европа стала новым эпицентром пандемии коронавирусной инфекции.