The Times: Россия заигрывает с Латинской Америкой, пока США теряет влияние

Отношения между США и Латинской Америкой достигли повышенной напряженность. Британские СМИ отметили, что Россия решила воспользоваться моментом и стала «заигрывать с врагами США». Аналитики считают, что Москва «вытесняет американскую гегемонию» как минимум на Кубе и Венесуэле.

The Times считает, что США сами позволили ослабить свое влияние в Латинской Америке, именно поэтому у России появилась возможность начать отношения с регионом. Так, американский лидер Дональд Трамп запретил круизным лайнерам посещать Кубу. С девятью городами республики и вовсе прекратил авиасообщение. Таким образом Вашингтон отреагировал на «подавление кубинского народа и поддержку Мадуро».

Британское издание считает, что Кремль продолжит «заигрывать со странами Латинской Америки». Примером The Times привело приглашение президента Кубы Диаса-Канеля в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.