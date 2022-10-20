The Telegraph: Макрон пришел в ярость из-за решения Шольца по спасению энергосферы ФРГ | 360°

Мир 20 октября 2022, 12:04 The Telegraph: Макрон пришел в ярость из-за решения Шольца по спасению энергосферы ФРГ The Telegraph: президент Макрон возмутился решением канцлера Шольца по энергокризису РИА «Новости»

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Французский президент Эммануэль Макрон был в ярости из-за решения немецкого канцлера Олафа Шольца о выделении миллиардов евро на поддержку национальной энергетики. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию», — сказано в материале.

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По данным издания, Макрон даже отложил запланированную встречу с Шольцем. Такое решение может говорить о растущих разногласиях стран ЕС в военной и энергетической сферах, заявил автор публикации Генри Сэмюэл.

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В свою очередь, пресс-секретарь канцлера ФРГ признал, что Германия и Франция не могут достичь единой позиции по ряду вопросов.

«Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости», — сказал источник газеты в дипломатических кругах.

Ранее Макрон высказал мнение, что решение Германии выделить 200 миллиардов евро для защиты своих потребителей и бизнеса от скачков цен на энергоносители может привести к «перекосам» в Евросоюзе.

Шольц 20 октября во время выступления в бундестаге предложил использовать средства из европейского фонда по борьбе с пандемией для выхода из энергетического кризиса.