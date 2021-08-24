The Telegraph: Масуд скоро сдаст последний очаг борьбы с талибами* в Афганистане

В Афганистане только в одной провинции — Панджшере — продолжается сопротивление талибам*. Остальные 33 сдались без боя. По данным The Telegraph, скоро и она будет сдана.

В Панджшере оборону держит полевой командир Ахмад Масуд. Однако в его окружении предупреждают, что долго сопротивление не продлится.

Ахмад Масуд — сын легендарного полевого командира времен первой Афганской войны Ахмада Шаха Масуда, убитого 20 лет назад. Сейчас Масуд контролирует Панджшерское ущелье. По данным издания со ссылкой на источники, он готов пойти на капитуляцию.

По предварительным данным, причина кроется в отсутствии какой-либо существенной международной поддержки, без которой сопротивление силам талибов* бессмысленно. Ранее СМИ написали, что лидеры движения «Талибан»* сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.