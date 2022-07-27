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    27 июля 2022, 09:59

    The Telegraph: кандидатуру Джонсона выдвинули на пост генсека НАТО

    СМИ сообщили, что Джонсон может занять место генсека НАТО

    Анна Усачева

    Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал одним из кандидатов на пост генсека НАТО. Об этом сообщил The Daily Telegraph.

    The Telegraph: кандидатуру Джонсона выдвинули на пост генсека НАТО

    Джонсон может занять эту должность после того, как нынешний глава Альянса Йенс Столтенберг покинет пост. Смена руководства в НАТО запланирована на сентябрь.

    По The Daily Telegraph, кандидатуру Джонсона уже поддержали консерваторы. Предполагается, что его выдвинули из-за антироссийской позиции. Кроме того, Джонсон смог бы снизить недоверие США к представителям стран ЕС.

    Однако авторы материала отметили, что для назначения на пост генсека ООН необходимо единогласное решение. По их мнению, Джонсон вряд ли может рассчитывать на единодушие избирателей в этом вопросе.

    Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского разместили петицию, при одобрении которой премьер-министр Великобритании мог бы получить гражданство Украины. Также кандидатуру Джонсона предложили выдвинуть на пост украинского премьера. Об этом сообщил RT.