The Telegraph: кандидатуру Джонсона выдвинули на пост генсека НАТО

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал одним из кандидатов на пост генсека НАТО. Об этом сообщил The Daily Telegraph.

Джонсон может занять эту должность после того, как нынешний глава Альянса Йенс Столтенберг покинет пост. Смена руководства в НАТО запланирована на сентябрь.

По The Daily Telegraph, кандидатуру Джонсона уже поддержали консерваторы. Предполагается, что его выдвинули из-за антироссийской позиции. Кроме того, Джонсон смог бы снизить недоверие США к представителям стран ЕС.

Однако авторы материала отметили, что для назначения на пост генсека ООН необходимо единогласное решение. По их мнению, Джонсон вряд ли может рассчитывать на единодушие избирателей в этом вопросе.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского разместили петицию, при одобрении которой премьер-министр Великобритании мог бы получить гражданство Украины. Также кандидатуру Джонсона предложили выдвинуть на пост украинского премьера. Об этом сообщил RT.