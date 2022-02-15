The Sun узнал точное время «нападения» России на Украину

Британский таблоид Тhе Sun узнал, что Россия нападет на Украину в 01:00. Якобы во «вторжении» будут участвовать 200 тысяч солдат, сообщили источники издания в американской газете.

«Россия намерена вторгнуться в Украину завтра, в 01:00, нанеся массированный ракетный удар с участием 200 тысяч военнослужащих, утверждает разведка США», — сказано в статье.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала, что британцы и Запад готовятся к худшему, но у президента РФ Владимира Путина еще есть время отступить, говорится в материале.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российская сторона нападет на Украину 16 февраля. Россия не раз опровергала подобные сообщения Запада.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 февраля назвал маниакальным информационным безумием утверждения о якобы готовящемся российском вторжении.

При этом он подчеркнул, что Россия проводила и будет дальше проводить военные учения на своей территории. Ведь именно после сообщений о перемещении российских войск внутри страны осенью прошлого года западные СМИ стали писать о возможном нападении на Украину.