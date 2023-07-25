25 июля 2023, 23:36
The Sun уличили в некомпетентности после попытки выдать уничтоженный Leopard за российский танк
Британская The Sun выдала кадры поражения украинского Leopard за уничтожение танка РФ
Британская газета The Sun попыталась выдать поражение украинского Leopard 2А6 за уничтожение российского танка. Однако внимательные пользователи заметили, что для удара по бронетехнике использовали «Ланцет-3». Российский дрон-камикадзе опознали по характерному Х-образному крылу. Об этом сообщило издание RT в Telegram-канале.
В ролике и на стоп кадре видно, что по танку западного производства ударил российский «Ланцет-3» с хорошо узнаваемой разметкой наведения. Читатели удивились, что у России есть танки Leopard 2, а у Украины — «Ланцеты».
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Журналистов обвинили в некомпетентности и перевирании фактов. По данным издания, информацию о прямом попадании украинской ракеты в российский танк якобы предоставила пресс-служба ВСУ.
На продемонстрированных кадрах видно, что оператор «Ланцета» точно метит в самое уязвимое место танка Leopard — забашенный отсек, в котором размещен боекомплект и ключевое оборудование.
Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» показали высокую эффективность работы в зоне СВО. Процент поражения оценили в 96%.
Специальная военная операция РФ на Украине
Танки
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