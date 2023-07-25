Мир 25 июля 2023, 23:36 The Sun уличили в некомпетентности после попытки выдать уничтоженный Leopard за российский танк Британская The Sun выдала кадры поражения украинского Leopard за уничтожение танка РФ РИА «Новости»

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Британская газета The Sun попыталась выдать поражение украинского Leopard 2А6 за уничтожение российского танка. Однако внимательные пользователи заметили, что для удара по бронетехнике использовали «Ланцет-3». Российский дрон-камикадзе опознали по характерному Х-образному крылу. Об этом сообщило издание RT в Telegram-канале.

В ролике и на стоп кадре видно, что по танку западного производства ударил российский «Ланцет-3» с хорошо узнаваемой разметкой наведения. Читатели удивились, что у России есть танки Leopard 2, а у Украины — «Ланцеты».

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Журналистов обвинили в некомпетентности и перевирании фактов. По данным издания, информацию о прямом попадании украинской ракеты в российский танк якобы предоставила пресс-служба ВСУ.

На продемонстрированных кадрах видно, что оператор «Ланцета» точно метит в самое уязвимое место танка Leopard — забашенный отсек, в котором размещен боекомплект и ключевое оборудование.

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» показали высокую эффективность работы в зоне СВО. Процент поражения оценили в 96%.