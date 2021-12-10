The Sun: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил уйти в декрет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собрался уйти в декрет после рождения второго ребенка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Sun.

По данным сайта «Утро.ру», его третья жена Кэрри родила дочку. Джонсон хочет взять декретный отпуск, чтобы ухаживать за новорожденной, но надолго уходить со своего поста он не намерен.

«Премьер-министр продолжит руководить, как того ждет общественность, но также он будет уделять время своей семье», — рассказал его официальный представитель.

Уточняется, что для них с нынешней супругой это второй ребенок. У Джонсона есть еще пятеро детей от предыдущих браков.