The Sun перечислил вооружение России

Британская газета The Sun перечислила вооружение России. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По мнению издания, если Россия решит напасть на Украину, то она нанесет «сокрушительный удар». Авторы рассказали, что среди российского вооружения якобы есть «невидимый супертанк» Т-14, который невозможно обнаружить при разведке. Кроме того, он «способен уничтожать врагов без контроля со стороны человека».

«Россия может охладить пыл тех, кто хочет с ней сражаться», — говорится в статье.