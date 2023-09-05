Мир 05 сентября 2023, 11:43 The Sun: Кэти Айрленд за время работы моделью заработала 538 млн долларов

Читать 360tv в

Американке Кэти Айрленд за время карьеры удавалось заработать 538 миллионов долларов. Таким образом она заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира, написало издание The Sun.

На втором месте разместились Синди Кроуфорд и Жизель Бюндхен с доходом в 399 миллионов долларов, сообщило utro.ru.

Реклама

Доход 68-летней Иман составил около 198 миллионов долларов, а 50-летней Хайди Клум — 159 миллионов долларов. В список самых высокооплачиваемых моделей также вошли Эль Макферсон, Тайра Бэнкс, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.