    16 марта 2020, 12:44

    The National Interest: Россия обошла НАТО в подготовке к химическим угрозам

    Ольга Ситникова

    Журналисты The National Interest подчеркнули, что современная Россия подготовлена к возможной химической атаке лучше, чем СССР. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    Авторы публикации обратили внимание на то, что военные России регулярно получают новое оборудование и транспорт. Они также систематически проходят необходимые учения.

    По мнению журналистов, уделяется много внимания химической защите в военной и гражданской сферах. Россия превосходит участников НАТО в готовности к потенциальной угрозе.