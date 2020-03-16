The National Interest: Россия обошла НАТО в подготовке к химическим угрозам

Авторы публикации обратили внимание на то, что военные России регулярно получают новое оборудование и транспорт. Они также систематически проходят необходимые учения.

По мнению журналистов, уделяется много внимания химической защите в военной и гражданской сферах. Россия превосходит участников НАТО в готовности к потенциальной угрозе.