The National Interest: Россия обошла НАТО в подготовке к химическим угрозам
Журналисты The National Interest подчеркнули, что современная Россия подготовлена к возможной химической атаке лучше, чем СССР. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Авторы публикации обратили внимание на то, что военные России регулярно получают новое оборудование и транспорт. Они также систематически проходят необходимые учения.
По мнению журналистов, уделяется много внимания химической защите в военной и гражданской сферах. Россия превосходит участников НАТО в готовности к потенциальной угрозе.